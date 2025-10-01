Corte del Servicio de Internet en Carlos María Naón

La CEySTel hizo saber a los asociados de Carlos María Naón que, debido a un accidente producido por una retroexcavadora de terceros que realizaba trabajos de limpieza de canales, se cortó la fibra óptica troncal subterránea de ARSAT, perteneciente a la Red Federal de Fibra Óptica.
Este corte ha dejado a toda la localidad sin servicio de Internet. Hasta que ARSAT envíe su cuadrilla técnica para realizar la reparación, Naón permanecerá sin conexión.
Desde la Cooperativa, continuaremos informando a los usuarios sobre cualquier novedad y los avances en la reparación tan pronto como tengamos confirmación.
🙏 Agradecemos la paciencia y comprensión de los usuarios ante esta situación totalmente ajena a la Cooperativa.
#ceystel