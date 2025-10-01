Bono extraordinario para jubilados y pensionados en octubre: Detalles y beneficiarios

- Advertisement -

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $70.000 en octubre para jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Esta medida, establecida a través del Decreto 700/2025 publicado en el Boletín Oficial, busca mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo su capacidad de compra. El haber mínimo para octubre se fijó en $326.298,38, lo que representa un aumento del 1,88% en línea con la inflación de agosto. Con el bono incluido, las jubilaciones mínimas ascenderán a $396.298. Para aquellos titulares que perciban un importe superior a $326.298 pero inferior a $396.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria para alcanzar los $396.298.

El bono extraordinario de $70.000 alcanza a:

– Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

– Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

– Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables

Con la confirmación del pago de este extra, los montos para los beneficiarios serán los siguientes:

– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $331.039

– Pensión por invalidez laboral: $298.409

– Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $294.194,02 (incluyendo el bono de $70.000 sobre $224.194,02)