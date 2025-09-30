Paseo de Compras a Cielo Abierto en el Centro de la Ciudad

- Advertisement -

El viernes 10 de octubre, el centro de la ciudad se convertirá en el escenario ideal para una tarde de compras al aire libre. Desde las 14:30 hasta las 19:30, se llevará a cabo el Paseo de Compras a Cielo Abierto, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Nueve de Julio, junto con la Cámara de Comercio e Industria, para dinamizar las ventas locales y ofrecer a los vecinos una experiencia única en el centro comercial.

Durante esta jornada, los comercios del área céntrica, comprendida por las calles Mendoza, Cavallari, Hipólito Yrigoyen y Av. San Martín, sacarán sus productos a las veredas, brindando promociones irresistibles en artículos de temporada pasada, discontinuos, vintage, o con pequeñas imperfecciones. Además, emprendedores y artesanos de la región tendrán la oportunidad de ofrecer sus creaciones en una feria especial ubicada en la calle La Rioja, entre Av. Vedia, Libertad y Robbio.

El evento, que se llevará a cabo bajo un ambiente festivo, contará con música en vivo y actividades recreativas para los más pequeños, convirtiéndolo en una tarde ideal para disfrutar en familia. Los comercios habilitados ofrecerán productos con descuentos especiales, mientras que emprendedores y productores locales ofrecerán sus productos en un entorno fiscalizado y con todos los permisos correspondientes.

La iniciativa busca fomentar el recorrido por el centro comercial de la ciudad, incentivar las compras en los negocios de proximidad y generar un espacio de encuentro y diversión para los vecinos.

Inscripciones Abiertas

Los comercios interesados en participar pueden inscribirse a través de los siguientes enlaces:

Comercios que sacarán sus productos a la vereda : INSCRIPCIÓN AQUÍ

Comercios fuera del radio céntrico para Feria: INSCRIPCIÓN AQUÍ

Además, el equipo de la Oficina de Empleo se encuentra realizando invitaciones personalizadas a los comercios para que no falten a esta cita especial.