María José Gentile: “Las soluciones a la crisis hídrica requieren de trabajo conjunto y compromiso a largo plazo”

La jornada de este lunes en Nueve de Julio fue tensa y emotiva. Mientras el clima se mantenía soleado en la ciudad, un grupo de productores se manifestaba frente al municipio, exigiendo respuestas frente a la crítica situación hídrica que afecta a los campos de la región. En diálogo con Gustavo Tinetti, en Despertate por Cadena Nueve,Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la intendenta María José Gentile reflexionó sobre los reclamos, la gestión municipal y las dificultades que enfrenta el distrito ante la crisis.

Gentile reconoció la desesperación de los productores, muchos de los cuales se enfrentan a campos anegados y a un futuro incierto. Sin embargo, la intendenta remarcó que, si bien entiende el malestar, la modalidad del reclamo no fue la más adecuada. “Es una forma de expresión que tiene sentido por la angustia, pero no es mi estilo recurrir al enfrentamiento ni a la violencia. La mejor forma de resolver estos problemas es a través del diálogo y de acciones concretas”, expresó.

Desde que la emergencia hídrica se desató, el municipio de Nueve de Julio ha trabajado incansablemente para mitigar los efectos de las lluvias intensas que afectan a toda la región. Gentile explicó que, si bien la colaboración de la provincia es relevante, aún se sigue luchando con los recursos disponibles. “Nos gustaría contar con más respaldo desde la Nación, pero seguimos gestionando lo que tenemos. La situación es grave, pero no nos detenemos”, afirmó.

Obras en marcha: Cuenca del Salado y Nodo Bragado

La funcionaria destacó la decisión del gobierno de continuar con las obras de la cuenca del Salado, luego de años de reclamos por parte de productores, ciudadanos y diversos intendentes. Según Gentile, esta es una noticia muy positiva, aunque con un sabor amargo, ya que las obras deberían haberse iniciado mucho antes.

“La situación se hubiera mitigado mucho si se hubieran comenzado a tiempo. Hubiera ayudado muchísimo, ya que el dragado del Salado llevará aproximadamente un año, y este proceso ya lleva desde febrero o marzo”, comentó Gentile, subrayando la urgencia de las obras.

En cuanto a las obras del “Nodo Bragado”, Gentile explicó que son fundamentales para el drenaje adecuado de la zona de Nueve de Julio, especialmente para áreas como la de El Tejar, La Niña y San Emilio. “Es un proyecto de más de 30 años, que recién hoy estamos viendo que podría licitarse a corto plazo”, aseguró. La intendenta agregó que las obras hidráulicas son fundamentales para asegurar que el agua pueda escurrir correctamente hacia el Salado, lo que también permitirá evitar inundaciones en zonas cercanas.

Por otro lado, se refirió a la colaboración constante con otros municipios de la región, como Bragado, Carlos Casares y 25 de Mayo, con quienes se han mantenido reuniones de trabajo para coordinar esfuerzos. En este sentido, Gentile resaltó que, aunque cada municipio tiene sus propios desafíos, el problema es regional, y no se debe ver como un problema aislado de un solo distrito. “Los toldos, por ejemplo, hoy tienen dificultades que antes no se daban. Estamos todos interconectados, y debemos trabajar de manera conjunta”, agregó.

Gentile también destacó que el cambio climático y la alteración de los cauces naturales han modificado la dinámica del agua. “Lo que antes era una certeza sobre cómo fluía el agua ya no lo es. La situación ha cambiado, y es necesario adaptarse a esta nueva realidad”, señaló.

Sobre la denuncia que involucra a varios intendentes de la región, la Intendenta de Nueve de Julio expresó que aún no ha recibido notificación oficial, pero aclaró que está dispuesta a colaborar con las autoridades para aclarar cualquier situación. “En cuanto nos llegue la denuncia, la analizaremos y daremos nuestra respuesta”, afirmó.

La funcionaria también abordó el tema del organigrama municipal, mencionando que es necesario un rediseño estructural que permita una mayor agilidad y eficiencia en la gestión pública. “La dinámica de trabajo en los municipios ha cambiado mucho, y hoy se necesita un enfoque más flexible y técnico para abordar las necesidades de la población”, explicó.

La crisis hídrica y la falta de capacidad de absorción del suelo

Uno de los principales desafíos que enfrenta el municipio es la falta de capacidad de absorción del suelo. La acumulación de agua debido a las lluvias intensas ha generado una crisis sin precedentes. Gentile detalló que en las últimas semanas las lluvias no han sido de 10 milímetros, sino de 50, 60 o hasta 100 milímetros en un solo evento, lo que hace que el agua se estacione sobre los campos, sin poder infiltrarse en el suelo saturado.

“La situación se complica cuando el agua no tiene por dónde irse. Los suelos están saturados y, a pesar de que hemos tenido días de sol, las lluvias continuas han generado un efecto acumulativo devastador. Esto afecta tanto a los productores como a las comunidades”, indicó Gentile.

Cooperación y trabajo conjunto: La clave para avanzar

Pese a los avances en las obras, Gentile subrayó que las soluciones no son inmediatas. “Lo que necesitamos ahora es seguir trabajando en conjunto. No podemos esperar resultados instantáneos cuando enfrentamos lluvias tan intensas y suelos tan saturados. Las prioridades se definen de acuerdo a las necesidades más urgentes, pero los tiempos de respuesta no son los que desearíamos”, señaló.

La intendenta también destacó que muchos productores ya están colaborando activamente con el municipio, gestionando directamente las ayudas que se pueden proporcionar desde el gobierno local. “Entiendo la frustración, pero el diálogo y la cooperación son la única forma de superar esta crisis”, indicó.

El futuro de Nueve de Julio: Un compromiso a largo plazo

A largo plazo, la intendenta se mostró optimista respecto al impacto de las obras en la cuenca del Salado y en el Nodo Bragado. Sin embargo, advirtió que estos proyectos requieren tiempo y esfuerzo coordinado entre todos los niveles de gobierno. “No hay capacidad operativa de los municipios para enfrentar inundaciones de esta magnitud sin ayuda externa. Aún los municipios más grandes y ricos no podrían hacerlo solos”, sostuvo.

Gentile reconoció que Nueve de Julio y Carlos Casares se encuentran entre los municipios más afectados por las lluvias debido a su ubicación geográfica. “Aunque hemos tenido días de sol, las lluvias siguen siendo una constante. La situación sigue siendo crítica, pero seguimos trabajando para encontrar soluciones y mejorar las condiciones para nuestros productores y la comunidad en general”, concluyó.

El llamado a la unidad y a la acción política

En medio de la crisis, Gentile hizo un llamado a la unidad y a la colaboración de todos los actores políticos, tanto a nivel local como provincial y nacional. “Esta es una situación que nos afecta a todos y, por eso, necesitamos unir fuerzas. Muchos de los actores políticos ya están trabajando juntos, y les agradezco por ello. Pero también hago un llamado a aquellos que aún no se han sumado al esfuerzo, para que se sumen a esta lucha por encontrar soluciones definitivas. No podemos bajar los brazos”, señaló.

La intendenta también reconoció el trabajo de quienes ya están colaborando en la gestión de recursos y en la búsqueda de soluciones. “El trabajo conjunto es esencial. Cada uno, desde su lugar, puede ayudar a hacer llegar las preocupaciones a los estamentos nacionales y provinciales, para que todos podamos colaborar en encontrar una salida a esta crisis”, dijo.