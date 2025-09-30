Juraron los nuevos agentes fiscales del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En la tarde del martes 30 de septiembre, se llevó a cabo la toma de juramento de los nuevos agentes fiscales del Departamento Judicial Mercedes. La ceremonia se desarrolló a las 14.15 hs en el Teatro Dr. Julio César Gioscio, con la presencia de importantes autoridades judiciales y del Departamento Ejecutivo de las localidades de Mercedes y Luján. Estuvieron presentes los intendentes de ambos municipios, Dr. Juan Ignacio Ustarroz y Lic. Leonardo Boto, respectivamente, así como camaristas, jueces, fiscales, defensores, funcionarios policiales y familiares de los nuevos fiscales.

El encuentro fue presidido por el Fiscal General del Departamento Judicial Mercedes, Dr. Pablo Merola, quien tomó el juramento a los Dres. Agustina Russi, Matías Ezequiel Lattaro, Germán Emanuel Pettoello y Juan Antonio Repetto, destacando la relevancia del acto no solo en lo profesional, sino también en lo personal para cada uno de los nuevos funcionarios. Merola remarcó las amplias trayectorias de los designados en el Ministerio Público Fiscal y los instó a asumir su nueva responsabilidad con el compromiso y la dedicación que el cargo requiere.

El Fiscal General también subrayó la importancia de este nombramiento, ya que desde 2019 no se habían producido nuevos nombramientos en el Ministerio Público, lo que generó una acumulación de vacantes en diversas unidades fiscales. “Llegamos al punto de tener siete vacantes, lo que representa el 30% de la capacidad del Ministerio Público. Si bien es mucho, fue aún más crítico cuando proyectamos este déficit en el tiempo, ya que pasaron seis años sin poder cubrir estas vacantes”, expresó Merola.

En su discurso, Merola también destacó la labor de los fiscales en funciones durante este tiempo difícil, reconociendo el esfuerzo adicional que demandó mantener el funcionamiento del Ministerio Público en medio de la escasez de personal. “Agradezco profundamente a todos los fiscales, funcionarios y empleados que, con un gran esfuerzo, lograron sostener la representación de los intereses de la sociedad”, concluyó.

Reestructuración funcional

Con la asunción de los nuevos fiscales, se llevará a cabo una reestructuración funcional dentro del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes. El Dr. Matías Ezequiel Lattaro asumirá como agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2, tras la renuncia del Dr. Sebastián Villalba meses atrás.

Por otro lado, luego de la jubilación del Dr. Guillermo Lennard, el Dr. Pedro Illanes asumió la Fiscalía de Juicio N° 4 en julio, lo que dejó vacante la Unidad Funcional de Instrucción N° 3. Esta será ahora liderada por el Dr. Juan Antonio Repetto. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, por su parte, será reestructurada, y la Dra. Agustina Russi ocupará un nuevo cargo junto al actual titular, Dr. Luis Baraldo Victorica.

El Dr. Germán Emanuel Pettoello, por su parte, será el nuevo titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 Descentralizada de Luján. Finalmente, se restablecerá la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, especializada en Estupefacientes, Autores Ignorados y Violencia Institucional, que estará a cargo de la Dra. María Laura Cordiviola, quien anteriormente se desempeñaba como titular de la UFI N° 10 en Luján.

Además, en el marco de la reestructuración, el Dr. Lisandro Massón comenzó a subrogar en la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, especializada en Delitos Complejos, Trata de Personas, Abuso Sexual Infantil, Grooming y Delitos Deportivos, cargo que complementa con su actual titularidad en la UFI N° 4.

Este proceso de renovación y reestructuración busca fortalecer y optimizar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial Mercedes, y mejorar la capacidad de respuesta ante los crecientes desafíos del sistema judicial.