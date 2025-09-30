Corte de energía programado en la zona rural de Carlos María Naón

- Advertisement -

Este miércoles 1 de octubre de 2025, la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) llevará a cabo un corte de energía en la zona rural de Carlos María Naón, como parte de los trabajos de mantenimiento programados. El corte se efectuará entre las 09:00 y las 13:00 hs y afectará a las áreas delimitadas por las líneas rojas en la imagen adjunta.

La cooperativa aclaró que, en caso de que las condiciones climáticas sean desfavorables, las tareas de mantenimiento se postergarán hasta nuevo aviso, y el corte de energía será reprogramado.

Desde la CEyS Mariano Moreno piden a los usuarios de la zona afectada que tomen los recaudos necesarios y estén atentos a posibles cambios en el cronograma, los cuales serán comunicados oportunamente.

Para más información, los usuarios pueden comunicarse con la cooperativa a través de sus canales oficiales.

