Unión por la Patria rechaza la derogación de la “Ley de Zona Fría”

El Bloque de ediles de Nueve de Julio presentó un Proyecto de Resolución en el que exige la eliminación del artículo 72 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 para mantener el descuento en las tarifas de gas a también alcanza Nueve de Julio y alcanza a miles de hogares de la región

El Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria presentó un Proyecto de Resolución en el que solicita la eliminación del artículo 72 del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, enviado al Congreso de la Nación. Dicho artículo propone la derogación de la Ley 27.637, conocida como la “Ley de Zona Fría”, que amplió las regiones alcanzadas por la Ley 25.565 de 2002, beneficiando a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos 9 de Julio.

Este régimen de “zona fría” establece un descuento del 30% en las tarifas de gas para todos los hogares de las zonas beneficiadas, con un posible incremento al 50% en los sectores más vulnerables de la población. Frente a los aumentos tarifarios sistemáticos que afectan a los usuarios, los descuentos de esta ley han sido un alivio fundamental para miles de familias, especialmente en 9 de Julio.

La eliminación de este beneficio no sería solo un ajuste tarifario más, sino un verdadero impacto económico negativo para los hogares de la región. Los concejales de Unión por la Patria expresaron que la medida constituiría un “shock económico” directo para los habitantes de 9 de Julio y otras localidades afectadas.

