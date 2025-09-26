Retención Cero: Una medida sin beneficio real para los Productores

El gobierno argentino decidió, el pasado lunes, aplicar una reducción a cero de los Derechos de Exportación a granos, una medida que tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcance el cupo de USD 7.000 millones, que comenzaba a regir desde el 23 de septiembre.

La magnitud del beneficio propuesto inicialmente hizo pensar que la medida tendría una alta adhesión entre los productores. En el caso del poroto de soja, el producto agrícola con la alícuota más alta de derechos de exportación (26%), la reducción de la retención implicaba un beneficio equivalente a una devaluación del 35% respecto al tipo de cambio vigente al viernes anterior. Esto implicaba un precio de $1.991 por dólar, un diferencial atractivo para los exportadores, siempre que se pudiera evitar el costo financiero asociado con el anticipo de las divisas.

Para acceder a este beneficio, la condición era que se liquide al menos el 90% del contravalor en divisas dentro de un período de tiempo limitado, entre la entrada en vigencia de la medida y tres días hábiles después de la registración de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En este contexto, se esperaba que el cupo de USD 7.000 millones fuera alcanzado rápidamente, dado el atractivo de la medida. Sin embargo, lo que sorprendió fue la rapidez con la que se agotó el cupo: en apenas 48 horas.

El rápido agotamiento de los USD 7.000 millones puede explicarse por varios factores, entre los cuales se destaca la oferta significativa de divisas al mercado libre en un corto período de tiempo, lo que generó expectativas de un posible impacto sobre el precio de la moneda en el mercado cambiario. Además, la urgencia de acceder a financiamiento mediante líneas de crédito con entidades financieras internacionales o locales o mediante cobros anticipados intragrupo también influyó en la aceleración del proceso.

A pesar del optimismo inicial, algunos analistas y actores del sector agrícola advierten que el beneficio real para los productores podría ser limitado. La rapidez con la que se agotó el cupo podría haber reducido las oportunidades de acceso para aquellos que no lograron liquidar sus granos en el corto plazo. Asimismo, el costo de oportunidad asociado con la venta anticipada y la volatilidad de los mercados podrían haber afectado la rentabilidad de la medida.

En resumen, la reducción de la retención a cero ha sido recibida con expectativas encontradas. Aunque el gobierno prometió un importante alivio para el sector productivo, la medida parece no haber alcanzado su objetivo de manera efectiva, dejando a muchos productores con dudas sobre si realmente obtuvieron los beneficios prometidos.