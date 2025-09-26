viernes, septiembre 26, 2025
19.3 C
Nueve de Julio
General

Avances en reciclaje y recuperación: septiembre, un mes de logros para Nueve de Julio

pasos firmes hacia una mayor sustentabilidad, implementando políticas que promueven la reutilización y valorización de materiales.

0
Durante septiembre, la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Nueve de Julio logró importantes avances en la gestión de residuos. Se retiró una carga completa de telgopor, material que será reciclado y utilizado en mezclas de hormigón, promoviendo así la economía circular en el distrito.

Además, se concretó la venta de más de 17.000 kg de cartón y 2.000 kg de chatarra, impulsando la valorización de residuos y el cuidado del medio ambiente. Estas acciones reflejan el compromiso del municipio con la sustentabilidad y la gestión responsable de los materiales reciclables.

