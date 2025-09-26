Arrancó el Campeonato de Primera “A” 2025/2026 con empate entre Libertad y Atlético Patricios

- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense de Fútbol (LNF) puso en marcha el Torneo de Primera División “A” 2025/2026 con una jornada inaugural llena de expectativas, que no defraudó a los hinchas. El encuentro entre Libertad y Atlético Patricios, disputado el viernes 26 de septiembre en el Estadio Vicente Cusatti, terminó en empate 1-1, un resultado que refleja la paridad que promete este campeonato.

En un partido marcado por la humedad y la amenaza de lluvia, los equipos mostraron garra y se repartieron los puntos. El gol del conjunto local, Libertad, fue anotado por Damián Aizpiri, mientras que Marcelo Locastro fue el encargado de haber abierto el marcados y llevarse el promer gol del campeonato, fase 1, para Atlético Patricios.

El torneo de este año tiene como principal atractivo el homenaje al Centenario del Club Atlético French, un equipo que ha dejado una huella importante en la historia del fútbol regional. Este torneo da comienzo con algunas novedades en el formato de competencia, como la reducción del receso de verano, que será de tan solo 15 días.

Además, el Club Atlético 9 de Julio, debido a una sanción sobre su estadio, jugará sus primeros dos partidos como local en la cancha de San Agustín. Este cambio de escenario genera aún más expectativa entre los aficionados.

El calendario de la Primera Fecha:

La Primera Fecha de la competencia continúa con una serie de encuentros que prometen emociones.

Pasado mañana, domingo 28 de septiembre se disputarán cinco partidos, con los siguientes cruces:

Atlético French vs. Atlético Naón

Atlético 9 de Julio vs. San Martín

Agustín Álvarez vs. Atlético La Niña

Once Tigres vs. San Agustín

Atlético Quiroga vs. El Fortín

El campeonato promete ser uno de los más emocionantes de los últimos años, y con equipos que se presentan y se preparan para vivir una temporada llena de fútbol y pasión.