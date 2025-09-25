jueves, septiembre 25, 2025
General

El Senasa busca sumar laboratorios en la Red Nacional

Explica los requisitos para la inscripción y obtención del reconocimiento nacional, destinado a establecimientos de todo el país.

0
El Senasa lanzó su ciclo de encuentros denominado “Tu laboratorio en la Red Nacional de Laboratorios”, con el objetivo de fomentar a los establecimientos de todo el país a integrarse y obtener el reconocimiento sobre sus análisis y diagnóstico de plagas vegetales, y enfermedades animales y de los alimentos.

En estos encuentros -que permiten un acercamiento personalizado con los interesados en ser parte de la Red Nacional del Senasa- profesionales del Laboratorio explicaron el proceso de inscripción a representantes de los laboratorios presentes.

Este ciclo abordó los requisitos para la inscripción, el proceso de solicitud, cómo preparar la documentación, errores comunes al usar la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y la guía práctica para navegar en nuestra página web.

En la ocasión la jornada se abrió con la participación de 35 laboratorios de todo el país. Cabe destacar que hay 127 en lista de espera. Las próximas ediciones -a partir del 15 de octubre- seguirán sumando nuevos integrantes que quieran formar parte de la Red.

De esta forma, el Senasa busca acompañar a los laboratorios para potenciar la Red con mayor cobertura nacional, respondiendo a las necesidades particulares de las regiones.

 

 

