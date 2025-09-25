Detención por tentativa de hurto y allanamiento en Patricios

- Advertisement -

La Policía nuevejuliense llevó a cabo dos operativos importantes en las últimas horas, uno de ellos en la localidad de Patricios y otro en la Avenida Urquiza y Robbio.

En primer lugar, se procedió a la detención de Daniel Atilio Badala en un allanamiento realizado en la localidad de Patricios. La orden de registro y detención fue solicitada por la Fiscalía correspondiente y se llevó a cabo con el objetivo de dar cumplimiento a la justicia.

Por otro lado, en la Avenida Urquiza y Robbio, dos menores de 13 y 14 años fueron aprehendidos por tentativa de hurto flagrante. Los menores habían sustraído una motocicleta Motomel de color negro de un hall de vivienda minutos antes de ser interceptados por la Policía. La motocicleta fue recuperada y reconocida por su propietario, quien presentó la documentación correspondiente.

Los menores fueron notificados de la formación de causa y posteriormente entregados a sus progenitores, mientras que la Fiscalía del Menor del Departamento Judicial Mercedes intervino en el caso.

La Policía local continúa trabajando para garantizar la seguridad y el orden en la comunidad, y estos operativos son un ejemplo de su compromiso con la justicia y la protección de los ciudadanos.