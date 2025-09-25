Aniversario de Bayauca: 131 Años de historia celebrados en comunidad

La localidad de Bayauca celebró este jueves 25 de septiembre su 131° Aniversario de Fundación con una serie de actos conmemorativos que reunieron a toda la comunidad. El evento principal tuvo lugar frente a la Delegación Municipal y contó con la presencia de autoridades locales, vecinos y referentes de instituciones educativas y sociales.

El acto protocolar estuvo encabezado por el Intendente de Lincoln, Salvador Serenal, y la Delegada Municipal de Bayauca, Viviana Fardos, quienes estuvieron acompañados por secretarios, directores, representantes eclesiásticos y otras personalidades de la región. Durante la jornada, se destacaron varias efemérides importantes de la localidad.

La Delegada Municipal, Viviana Fardos, expresó un emotivo saludo a sus coterráneos y aprovechó la ocasión para reconocer a varias instituciones locales por sus aniversarios: el jardín de infantes N°904 “José Manuel Estrada” celebró sus 60 años, la Escuela Primaria N°17 “Hipólito Yrigoyen” cumplió 120 años, la Unidad Sanitaria Bayauca alcanzó sus 65 años, y el Centro de Jubilados y Pensionados Bayauca celebró sus 30 años.

Por su parte, el Intendente Serenal entregó dos subsidios provenientes del Fondo Educativo a la Escuela Primaria N°17 y la Escuela Secundaria N°6, como apoyo al fortalecimiento de la educación local.

Festejos para Todos

Tras el acto, la jornada continuó con una tarde llena de alegría y festejos. Los vecinos pudieron disfrutar de una gran torta conmemorativa y la música de la Banda Municipal, que dio inicio a las festividades. Además, la feria de hacedores y emprendedores locales ofreció una muestra de productos artesanales y regionales.

Niños y adultos disfrutaron de las presentaciones del taller de danza y percusión, el ballet local “Raíces de mi pueblo”, y de artistas locales que pusieron su talento al servicio de la celebración. El cierre estuvo a cargo de Ruly Pérez, quien con su show musical puso el broche final a una jornada de emoción y unidad para todos los habitantes de Bayauca.

Con esta celebración, Bayauca no solo festejó sus 131 años de historia, sino también la fortaleza y el compromiso de su comunidad, que una vez más se unió para hacer de este aniversario un recuerdo imborrable.