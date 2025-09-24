Valentino Rossi da un paso importante en su progreso en el deporte

- Advertisement -

El joven tenista nuevejuliense Valentino Rossi, de tan solo 16 años, continúa dando pasos firmes en su carrera deportiva. Iniciado en el tenis en el Club Atlético 9 de Julio, ha decidido continuar su etapa de formación en un entorno de alto rendimiento, incorporándose recientemente a una de las academias más prestigiosas del país: la Academia Ichkov.

Ubicada en el Country La Providencia, en Canning (partido de Ezeiza), la institución es dirigida por Stalislav Ichkov, ex jugador ATP y número 1 del ranking ITF, reconocido también como entrenador nacional.

La academia cuenta con un equipo docente de excelencia, integrado por destacados profesionales como Agustín Tobes y Rodrigo Caraballi (entrenadores nacionales), Andrea Prestia (Head Coach femenina y ex N°1 de Argentina), Cristian Segni (Head Coach y ex jugador ATP), Guillermo Rivas (ex N°116 del ranking ATP y ex integrante del equipo nacional de Copa Davis), entre otros entrenadores, preparadores físicos y técnicos de primer nivel.

Con un enfoque integral, que combina entrenamientos técnicos, físicos y tácticos, la Academia Ichkov prepara a sus alumnos para desenvolverse en el circuito profesional, transitando previamente por todas las categorías formativas.

Como noticia destacada, se confirmó que Valentino ha sido seleccionado para participar con beca completa en el curso que brindará en enero próximo la Rafa Nadal Academy en Argentina. Este programa contará con la presencia de entrenadores españoles directamente vinculados al múltiple campeón mundial, y representa una oportunidad única para seguir potenciando su desarrollo en el deporte blanco.

Valentino Rossi sigue demostrando compromiso, talento y un gran futuro por delante en el tenis argentino y orgullo para los nuevejulienses.