“Postales de Nuestra Ciudad”: Llamado abierto para capturar la esencia de la ciudad a través de la Fotografía

Con motivo de las celebraciones por el mes aniversario de la ciudad de Nueve de Julio, la Dirección General de Cultura convoca a todos los habitantes a ser parte de la exposición fotográfica “Postales de nuestra ciudad”. Esta propuesta busca captar y dar a conocer las diferentes percepciones que los vecinos tienen de su entorno, mostrando tanto la belleza del paisaje urbano como los rincones más significativos y personales de la localidad.

La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en presentar una fotografía que refleje un aspecto de la ciudad. Las primeras 30 imágenes recibidas serán seleccionadas para formar parte de la muestra, que estará abierta al público en el Centro de Exposiciones de la Terminal durante todo el mes de octubre.

La recepción de las fotografías se realizará en las oficinas de la Dirección de Cultura, ubicadas en Robbio 322, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, a lo largo de todo el mes de septiembre.

Requisitos:

Las fotografías deberán ser impresas en papel fotográfico tamaño A4, en formato vertical u horizontal.

Podrán ser en color o en blanco y negro.

Se puede incluir un título para la obra (opcional) y una breve descripción (opcional).

El objetivo de esta iniciativa es poner en valor las distintas visiones que la comunidad tiene sobre Nueve de Julio, promoviendo la participación ciudadana y el intercambio cultural. Las imágenes seleccionadas estarán disponibles para que todos puedan apreciarlas en la exposición abierta al público.

Para más información, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @cultura_9dejulio.