miércoles, septiembre 24, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
General

Nuevo horario en el Cementerio Municipal desde octubre

Desde el lunes 6 abrirá de 7 a 19 horas

0
A partir del lunes 6 de octubre, regirá un nuevo horario en el Cementerio Municipal de Nueve de Julio. El horario de apertura y cierre será de 7:00 a 19:00 horas, con el fin de mejorar el acceso y brindar mayor comodidad a los visitantes.

Este cambio busca adaptarse a las necesidades de la comunidad, garantizando tanto la seguridad como el bienestar de aquellos que asisten al lugar para realizar sus visitas o actividades vinculadas al cementerio.

El horario extendido permitirá un mayor margen para el acceso y las gestiones que los vecinos necesiten realizar, asegurando la atención durante las horas de luz natural.

Se invita a la comunidad a tener en cuenta este nuevo horario y a colaborar con el cumplimiento de las disposiciones.

