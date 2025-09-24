Madre agredió a su hija con un cuchillo y luego intentó suicidarse

En la tarde de este 23 de septiembre de 2023, aproximadamente a las 18:00 horas, el personal de la Comisaría de Nueve de Julio recibió un alerta de emergencia a través del sistema 911. Los efectivos se constituyeron de inmediato en una vivienda ubicada en el Barrio Héroes de Malvinas, donde se reportó un hecho de violencia familiar.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima, una niña de 7 años, con una herida grave en el cuello provocada por su madre, de 46 años. Según las primeras versiones, la agresora utilizó un cuchillo para atacar a la menor.

Ante la gravedad de la situación, la niña fue trasladada rápidamente a un hospital Julio de Vedia, donde recibió atención médica de urgencia y fue intervenida quirúrgicamente. Afortunadamente, los médicos informaron que, pese a la magnitud de la herida, la niña se encontraba fuera de peligro, aunque continuaba en observación.

Intento de Suicidio de la Madre

Tras agredir a su hija, la progenitero MLM, intentó quitarse la vida, provocándose cortes superficiales en ambas muñecas. La mujer fue encontrada en estado de shock y, tras ser atendida en el mismo hospital donde fue trasladada la menor, quedó bajo custodia policial.

El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Mercedes, que interviene en delitos de homicidio agravado por el vínculo y tentativa de suicidio. Aún no se han establecido las causas del ataque, pero se barajan diversas hipótesis, entre ellas posibles trastornos emocionales o problemas familiares.

El fiscal de la causa está analizando el perfil de la agresora y las circunstancias que llevaron a este trágico incidente. La mujer enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, así como por tentativa de suicidio.

El rápido accionar de la Policía de Nueve de Julio evitó que el hecho tuviera consecuencias aún más graves. La intervención inmediata permitió que la niña recibiera atención médica de forma urgente, mientras que la agresora fue detenida sin que se registraran otras víctimas o daños adicionales.