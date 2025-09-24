Legisladores de UCR – Cambio Federal exigen el envío del presupuesto provincial 2026 y la reactivación de obras en la provincia

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los bloques de senadores y diputados provinciales de la UCR – Cambio Federal mantuvieron una reunión de trabajo con los legisladores nacionales Nicolás Massot y Karina Banfi para analizar el Presupuesto Nacional recientemente presentado en el Congreso. Durante el encuentro, los legisladores provinciales expresaron su preocupación por el retraso en la presentación del Presupuesto Provincial 2026 y pidieron al gobernador Axel Kicillof que lo envíe a la Legislatura de manera urgente.

“Es crucial que tengamos esta herramienta cuanto antes, no solo para planificar políticas públicas, sino también para que los intendentes puedan trabajar de manera más eficiente en sus presupuestos municipales”, señaló la senadora provincial Nerina Neumann Losada, quien participó de la reunión.

En ese sentido, los legisladores coincidieron en la importancia de contar con un presupuesto provincial aprobado para garantizar el desarrollo de cada distrito. Además, Neumann Losada remarcó la necesidad de que el gobierno nacional reanude las obras de infraestructura fundamentales que se encuentran paralizadas, como las rutas y otras obras clave para el desarrollo productivo de la provincia.

“Vamos a seguir reclamando por las obras de la provincia de Buenos Aires que la Nación tiene paralizadas, que están vitalmente relacionadas con el crecimiento de nuestras regiones. Estas obras deben ser incluidas en el Presupuesto Nacional para que no queden fuera”, afirmó la senadora.

Otro de los puntos clave de la reunión fue la eliminación de los beneficios por zona fría desfavorable del actual proyecto de ley nacional. Los legisladores de la UCR – Cambio Federal expresaron su malestar ante esta medida y pidieron la restitución de estos beneficios para los bonaerenses.

Por último, los legisladores reafirmaron su compromiso con un control serio y constructivo de las cuentas públicas, buscando siempre una asignación de recursos más equitativa y eficiente.

El encuentro contó con la participación de los presidentes de los bloques provinciales, Diego Garciarena y Ariel Martínez Bordaisco, junto a los diputados nacionales Karina Banfi (UCR) y Nicolás Massot (Encuentro Federal).