La Provincia prorrogó la emergencia económica y tarifaria para empresas recuperadas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobernador Axel Kicillof firmó este miércoles el decreto que extiende por un año la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en toda la provincia de Buenos Aires, medida originalmente dispuesta por la ley N° 15.485 y aprobada por ambas cámaras en la Legislatura.

Como puntos esenciales, están la suspensión de ejecución de sentencias de desalojo, y la suspensión de corte de servicios públicos. De esta manera se suspenden las acciones judiciales en el estado que se encuentren, que tengan por finalidad ordenas y/o ejecutar el desalojo de las Empresas Recuperadas.

Además, en cuanto a los servicios de energía eléctrica, agua potable, y desagües cloacales, los prestadores de servicios deberán otorgar planes con facilidades de pago para la cancelación de deudas, sumado a la prohibición de cortes de suministros de los servicios públicos.