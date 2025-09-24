Hallazgo de los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas

- Advertisement -

La Policía bonaerense confirmó que los tres cuerpos hallados en una vivienda de Florencio Varela corresponden a Morena Verri, Brenda Loreley Del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, quienes estaban desaparecidas desde el viernes pasado en Ciudad Evita, partido de La Matanza. Los cuerpos fueron identificados positivamente por familiares y ahora serán sometidos a una autopsia para determinar las causas de las muertes. Según la investigación, las jóvenes fueron vistas por última vez cuando subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada, cerca de una estación de servicio YPF. Una cámara de seguridad registró el momento en que las jóvenes abordaron el vehículo. La pista que llevó al hallazgo de los cuerpos se inició cuando se detectó la última conexión de uno de los celulares en antenas de Florencio Varela.

En el allanamiento de la vivienda, los efectivos policiales encontraron a un hombre y una mujer intentando limpiar restos de sangre con lavandina, lo que generó sospechas y llevó a las detenciones. En total, hay cuatro personas arrestadas en relación con el caso, incluyendo a la dueña de la casa y un hombre de nacionalidad peruana. La investigación sugiere que las jóvenes podrían haber sido víctimas de una red de trata y narcotráfico. Según testimonios, las dos jóvenes de 20 años ejercían la prostitución y habían acordado un encuentro con un cliente que les pagaría 300 dólares cada una. La menor de edad, Lara, estaba con ellas y se cree que podría haberse quedado con un importante vuelto en droga, lo que podría haber desencadenado un ajuste de cuentas.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa, de la UFI Descentralizada N° 2 del Departamento Judicial La Matanza, quien sigue una pista narco de una banda de la 1-11-14. Los familiares de las víctimas exigen justicia y respuestas sobre lo que sucedió.