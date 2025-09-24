Destrucción de más de 20 caños de escape de motos secuestradas

En las últimas horas, se destruyeron más de 20 caños de escape modificados de motocicletas que habían sido secuestradas debido a la generación de ruidos molestos en la vía pública. Estos caños pertenecen a motos que aún se encuentran dentro del plazo para ser retiradas por sus propietarios, y fueron sometidos a la destrucción como parte de un procedimiento judicial y en cumplimiento con las normativas vigentes.

La destrucción de los caños de escape y su posterior compactación es una medida que ya se ha implementado en otras ocasiones, como parte de un esfuerzo por reducir el impacto de los ruidos excesivos generados por los escapes modificados en las motocicletas. El trabajo de los inspectores municipales sigue siendo clave para garantizar el cumplimiento de las normativas sobre ruidos molestos.

Este procedimiento se complementa con los controles habituales de tránsito que se realizan en diferentes sectores de la ciudad para asegurar una circulación más segura y tranquila para todos los vecinos.