Convocatoria Abierta para la Exposición Fotográfica “Postales de Nuestra Ciudad” en el Mes Aniversario de Nueve de Julio

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a las empresas de la región a formar parte de Argentina Trade Net, una plataforma gratuita que pone a disposición nuevas oportunidades comerciales a nivel mundial. Esta herramienta digital, creada por la Cancillería Argentina, tiene como objetivo facilitar la inserción de productos argentinos en el mercado global, permitiendo a las empresas acceder a una red internacional de contactos, importadores y asesoría especializada por parte de las Embajadas y Consulados de Argentina en diversos países.

A través de Argentina Trade Net, las empresas podrán registrarse de manera gratuita y empezar a recibir información sobre oportunidades de negocio en el exterior, facilitando el contacto directo con potenciales socios comerciales internacionales. La plataforma también ofrece asistencia técnica y asesoramiento estratégico para aquellas empresas que deseen ampliar su presencia en mercados extranjeros.

Desde su creación, esta plataforma se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer las exportaciones argentinas y promover la internacionalización de las pymes. La subsecretaría de Producción destaca la importancia de que las empresas locales se sumen a esta iniciativa para aprovechar los recursos y las oportunidades que brinda el programa.

Para más información, y para registrarse, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Argentina Trade Net.

En caso de consultas adicionales, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected]