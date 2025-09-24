miércoles, septiembre 24, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
miércoles, septiembre 24, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
General

Convocatoria Abierta para la Exposición Fotográfica “Postales de Nuestra Ciudad” en el Mes Aniversario de Nueve de Julio

En el marco del mes aniversario de la ciudad, la Dirección General de Cultura invita a la comunidad a participar de la exposición fotográfica que busca reunir diversas miradas sobre la identidad y el entorno local, y exhibir las primeras 30 imágenes seleccionadas en el Centro de Exposiciones de la Terminal durante octubre

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a las empresas de la región a formar parte de Argentina Trade Net, una plataforma gratuita que pone a disposición nuevas oportunidades comerciales a nivel mundial. Esta herramienta digital, creada por la Cancillería Argentina, tiene como objetivo facilitar la inserción de productos argentinos en el mercado global, permitiendo a las empresas acceder a una red internacional de contactos, importadores y asesoría especializada por parte de las Embajadas y Consulados de Argentina en diversos países.

A través de Argentina Trade Net, las empresas podrán registrarse de manera gratuita y empezar a recibir información sobre oportunidades de negocio en el exterior, facilitando el contacto directo con potenciales socios comerciales internacionales. La plataforma también ofrece asistencia técnica y asesoramiento estratégico para aquellas empresas que deseen ampliar su presencia en mercados extranjeros.

Desde su creación, esta plataforma se ha consolidado como una herramienta clave para fortalecer las exportaciones argentinas y promover la internacionalización de las pymes. La subsecretaría de Producción destaca la importancia de que las empresas locales se sumen a esta iniciativa para aprovechar los recursos y las oportunidades que brinda el programa.

Para más información, y para registrarse, los interesados pueden ingresar al siguiente enlace: Argentina Trade Net.

En caso de consultas adicionales, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected]

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5989

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR