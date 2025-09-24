miércoles, septiembre 24, 2025
Anses no solicita datos personales en la vía pública

Informa a toda la comunidad que no está llevando a cabo ningún tipo de operativo, censo o relevamiento de datos en domicilios particulares o en la vía pública en la ciudad.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa a toda la comunidad que no está llevando a cabo ningún tipo de operativo, censo o relevamiento de datos en domicilios particulares o en la vía pública en la ciudad.

Esta advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo para obtener información sensible.

¿Cómo identificar una estafa?

  • ANSES nunca solicita datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle.
  • Todo trámite o consulta que involucre información sensible se realiza únicamente de forma presencial en las oficinas del organismo, a través del sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o por la aplicación mi ANSES.
  • El personal de ANSES no visita domicilios para pedir información.

¿Qué hacer ante una situación similar?

Si se contactan o se presentan en la casa personas que afirman ser de ANSES y solicitan datos o dinero, por favor no brinde ninguna información y comuníquese de inmediato con las autoridades policiales.

La seguridad de la información de los ciudadanos es la prioridad. Por eso, se insta a la comunidad a estar alerta y a denunciar cualquier actividad sospechosa.

Para más información, se pueden contactar con ANSES a través de sus canales oficiales.

