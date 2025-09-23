Se extiende la emergencia agropecuaria en Nueve de Julio, Bolívar, Carlos Casares y Tapalqué

Exenciones o prórrogas en el pago del Impuesto Inmobiliario Rural, según el grado de afectación de cada explotación.

Acceso a créditos blandos a través del Banco Provincia, destinados a recomponer capital de trabajo y retomar la actividad.

Suspensión de ejecuciones fiscales mientras dure la emergencia.

El decreto, finalmente, establece que se dará intervención a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a fin de que adopte las medidas conducentes para el otorgamiento de los beneficios tributarios, y al Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), a fin de que adopte las medidas necesarias para la efectivización de los beneficios crediticios mencionados.

La emergencia y el desastre agropecuario distinguen dos niveles de afectación: en los casos de desastre, cuando las pérdidas productivas superan el 80%, se otorga la exención total del Impuesto Inmobiliario Rural; mientras que en situaciones de emergencia (entre 50% y 80% de daños), se establecen prórrogas y reducciones.

La decisión se adoptó luego de los informes técnicos del Ministerio de Desarrollo Agrario y de la recomendación de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario, que en su última reunión señaló la persistencia de anegamientos y la imposibilidad de retomar la producción con normalidad en esas zonas.