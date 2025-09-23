Relevancia del Balance Social Cooperativo: encuentro en Azul

- Advertisement -

En un encuentro organizado por FEDECOBA, la CEyS ‘Mariano Moreno’ de Nueve de Julio, participó del Seminario de Balance Social Cooperativo realizado en la ciudad de Azul, con la presencia de destacados especialistas, como la Lic. Liliana González y el Lic. Juan Carlos San Bartolomé.

El seminario reunió a cooperativas de toda la Provincia de Buenos Aires con el propósito de destacar la importancia del Balance Social Cooperativo como herramienta fundamental para medir y reflejar el compromiso de las entidades con los principios del cooperativismo.

Durante el encuentro, se abordaron los desafíos y beneficios de implementar este tipo de balances, que no solo muestran el impacto económico de las cooperativas, sino también su compromiso social y solidario.

Los indicadores utilizados en el Balance Social permiten contar historias que reflejan los esfuerzos de las cooperativas para generar un impacto positivo en sus comunidades, promoviendo la igualdad, la participación y el desarrollo local.

La delegación de la CEyS estuvo representada por:

🔹 Laura Fiorini, Gerencia de Gestión y Desarrollo Institucional

🔹 Laura Ruggeri, Secretaria del Consejo de Administración

🔹 María Laura Santa Cruz, Secretaria y parte del equipo de Gestión Estratégica

🔹 Rosana Belloni, Trabajadora Social

La jornada permitió intercambiar experiencias y fortalecer el compromiso de las cooperativas de la región con sus valores fundamentales, promoviendo la solidaridad y el desarrollo sustentable.