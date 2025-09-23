Mala praxis médica: el cirujano Alejandro Buffoni va a juicio oral por lesionar a una joven con una intervención errónea

El cirujano Alejandro Buffoni, ex médico del Hospital Interzonal Julio de Vedia, enfrentará un juicio oral a partir del próximo 24 de octubre de 2025 por las graves consecuencias derivadas de su negligencia en una intervención quirúrgica que afectó a una joven de 15 años oriunda de Facundo Quiroga. El proceso, caratulado como “Lesiones Culposas”, se llevará a cabo en el Tribunal Oral N° 2 de Mercedes, a las 10 horas.

El caso tiene como origen un error médico ocurrido el 25 de octubre de 2021, cuando el Dr. Buffoni, tras realizar una intervención quirúrgica a una paciente de Facundo Quiroga, le extrajo la vesícula, un órgano completamente sano. El procedimiento se realizó por confusión, ya que el verdadero diagnóstico indicaba la necesidad de una operación para extirpar un nódulo mamario.

La manipulación de la Historia Clínica y la exoneración de Buffoni

En un intento por encubrir su error, Buffoni retiró la Historia Clínica del hospital, lo que obligó a la dirección del establecimiento, encabezada en ese momento por el Dr. Claudio Rosello, a presentar el caso ante la justicia. A raíz de esta denuncia, la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 inició una Instrucción Penal Preparatoria que terminó con la imputación del cirujano por Lesiones Culposas, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires.

La investigación interna dentro del Hospital Julio de Vedia, que también determinó la responsabilidad administrativa del médico, culminó con la exoneración de Buffoni en agosto de 2023. Esto significa que el cirujano no podrá ejercer en el ámbito público de la provincia de Buenos Aires, quedando completamente separado de la administración pública.

Ante ello, un profesional médico elevó un planteo al Colegio de Médicos nuevejuliense sobre la ética profesional, conducta que no fue atendida.

Acción civil por daños y perjuicios

Además del proceso penal, el padre de la menor damnificada, identificado como M.A.Q., inició una acción civil por los daños y perjuicios sufridos por su hija, la cual se tramita bajo la causa “Q.M.A. c/ Buffoni, Alejandro y otros” ante el Juzgado Civil y Comercial N° 5. Esta demanda, interpuesta en nombre de la joven, fue finalmente derivada al Juzgado Contencioso Administrativo de Mercedes a fines de abril de 2025.

Posibles consecuencias penales y civiles

El delito imputado a Buffoni podría conllevar penas de prisión de entre uno y tres años, o bien una multa de hasta 15,000 pesos, según el Código Penal, en caso de que se determine que las lesiones fueron causadas por imprudencia, negligencia o impericia. Si el tribunal encuentra que las lesiones fueron graves, como el daño permanente a la salud de la víctima, la pena podría elevarse a una prisión de entre tres y seis años, e incluso más si se prueba que la víctima sufrió una debilitación permanente de su salud.

El juicio oral previsto para el 24 de octubre será esencial para determinar las responsabilidades de Buffoni, tanto desde el punto de vista penal como civil.

Este caso ha puesto en evidencia una serie de irregularidades en el ámbito de la salud pública bonaerense, lo que ha generado repercusiones en la comunidad médica y en la confianza de los ciudadanos en los sistemas sanitarios provinciales.

Los interesados podrán seguir de cerca los avances de este juicio y las decisiones que se tomen en el Tribunal Oral N° 2 de Mercedes el próximo mes.