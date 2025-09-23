Búsqueda intensiva de tres adolescentes desaparecidas en el Conurbano

- Advertisement -

Tres jóvenes están siendo intensamente buscadas en la zona oeste del Conurbano desde el sábado pasado, luego de que sus familias denunciaran su desaparición y perdieran contacto con ellas. Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, salieron el viernes por la noche supuestamente rumbo al barrio porteño de Flores y no se supo más de ellas. Según testimonios de familiares, las jóvenes habían quedado en encontrarse con una persona en una rotonda ubicada en la intersección de Monseñor Buffano y Avenida Crovara en Ciudad Evita, partido de La Matanza. La madre de Brenda, Paula, declaró que las jóvenes se dirigían a ese punto para ser recogidas por alguien, pero después de eso, no se supo más de ellas.

Los teléfonos celulares de las tres jóvenes han permanecido apagados desde el día de su desaparición, lo que ha generado diversas sospechas. Una prima de Brenda, Daiana, expresó su preocupación al señalar que no se han revisado las cámaras de seguridad de la zona y que varios vecinos afirmaron haber visto a las jóvenes subiendo a una camioneta en una esquina. Ante la falta de respuestas concretas, familiares y vecinos están llevando a cabo manifestaciones en la rotonda donde presuntamente las jóvenes desaparecieron. El objetivo es visibilizar el caso y presionar a las autoridades para que avancen en la investigación. En las redes sociales, se están difundiendo publicaciones con las imágenes de las jóvenes para tratar de localizarlas lo antes posible.