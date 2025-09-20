Un bolivarense falleció tras volcar con su camioneta en la ruta 205

- Advertisement -

Este sábado, alrededor de las 9 de la mañana, un trágico accidente sacudió la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 287, cerca de la localidad de La Nicolasa. Un hombre identificado como Edberto Rodolfo Fuentes, de 67 años y residente de Bolívar, perdió la vida tras volcar su camioneta Ford Ranger en la que viajaba solo. El accidente ocurrió en medio de un fuerte temporal de lluvia, lo que podría haber influido en el estado resbaladizo de la calzada.

Fuentes falleció en el acto, a raíz del impacto y el vuelco de su vehículo. Las autoridades aún investigan las causas del siniestro, aunque todo apunta a que las condiciones de la ruta fueron un factor determinante. Cabe destacar que, en un hecho casi simultáneo, otro automóvil, un Volkswagen Gol Trend, también sufrió un despiste en la misma carretera, a pocos kilómetros de distancia, aunque sin consecuencias graves para sus ocupantes.

Al lugar del accidente llegaron rápidamente equipos de emergencia, entre ellos personal policial, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del servicio 107. El trabajo para retirar el cuerpo de Fuentes del vehículo volcado fue arduo, y también se esperaba la llegada de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

El comisario Pedro Poveda destacó el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencia en la escena, mientras se investigan las causas que llevaron a esta fatalidad.

Foto:Gentileza La Mañana (Bolivar)