sábado, septiembre 20, 2025
16 C
Nueve de Julio
General

La Delegada Municipal de Dudignac llama a la empatía por las condiciones del camino que une esa localidad con Morea tras las lluvias

Hermita Gómez, advirtió sobre las complicadas condiciones de la traza tras las intensas lluvias a través de un mensaje a la comunidad, pidiendo precaución y colaboración para evitar mayores complicaciones, destacando que se trata del único acceso de la zona

0
En un mensaje dirigido a los vecinos de la zona, la Delegada Municipal de Dudignac, Hermita Gómez, hizo un llamado a la conciencia y la empatía debido a las difíciles condiciones del camino Udinak-Morea. Este acceso es el único que conecta a Morea con el resto de la región, y ha quedado gravemente afectado por las lluvias recientes. Gómez explicó que, tras la llegada de dos camiones al campo de un vecino, se labraron severas actas debido a que uno de ellos quedó varado y el otro debió retirarse debido al transporte de animales. La situación empeoró cuando vehículos de menor porte también se encajaron en el lugar.

La Delegada destacó que, si bien comprende la necesidad de utilizar el camino para las tareas rurales, recordó que la ordenanza municipal prohíbe circular con lluvia y durante las 48 horas posteriores a la misma. “Es importante que se entienda que hay que tener empatía por las familias que deben transitar, muchas de las cuales necesitan llegar a lugares importantes como consultas médicas”, expresó Gómez.

Además, destacó que la situación podría empeorar con más lluvias en los próximos días, por lo que pidió a los vecinos que solo transiten por el camino si es estrictamente necesario. “Vamos a hacer todo lo posible para reparar el daño cuando el clima lo permita, pero necesitamos la colaboración de todos”, concluyó.

Gómez insistió en que, aunque las condiciones mejorarán con el tiempo, la comunidad debe actuar con responsabilidad y precaución para evitar mayores inconvenientes, especialmente considerando que el camino es la única vía de acceso para quienes deben viajar a ciudades como Nueve de Julio o Bolívar.

