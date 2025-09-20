La Cámara de Diputados declara Ciudadanos Ilustres a los veteranos que prestaron apoyo en la Guerra de Malvinas

- Advertisement -

En una histórica decisión tomada, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley D-745/25-26 que otorga el título de Ciudadano Ilustre a las personas que fueron incorporadas a las Fuerzas Armadas, según lo dispuesto por la Ley Nacional N° 17.531, y que prestaron apoyo táctico y logístico en el marco del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante la Guerra de Malvinas en 1982.

La propuesta fue impulsada por el legislador Héctor Rubén Eslaiman (Unión por la Patria) con la colaboración de los diputados Nicolás Russo, Luciana Padulo y Carlos Javier Puglelli. En la sesión celebrada el 18 de septiembre, el proyecto recibió el respaldo unánime de los diputados, quienes destacaron la importancia de este reconocimiento.

Durante el conflicto, los soldados y personal militar que participaron en el TOAS desempeñaron un papel esencial en las tareas de apoyo logístico, táctico y de comunicaciones, que fueron cruciales para las operaciones de las Fuerzas Armadas en las islas Malvinas. Aunque no combatieron directamente en las islas, su trabajo en el continente fue fundamental para el desarrollo de las acciones bélicas y cuidado del continente.

Reconocimiento a los “Toas” y su rol olvidado

El reconocimiento llega despues de una larga lucha para los soldados que trabajaron en el apoyo logístico y táctico en el continente durante la guerra, bajo las condiciones extremas de un conflicto que definió a Argentina durante más de 40 años. Estos soldados y profesionales realizaron tareas de evacuación, distribución de suministros, y otros trabajos fundamentales para el éxito de las operaciones en el Atlántico Sur, aunque a menudo quedaron relegados de los reconocimientos oficiales a los combatientes directos de las islas.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados, busca rectificar esa omisión histórica y brindarles el título de Ciudadanos Ilustres a estas personas que cumplieron un papel esencial en un momento trascendental para la historia argentina.

Con la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto ahora será elevado al Senado para su sanción definitiva.