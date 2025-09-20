Accidente fatal en Ruta Nacional 5: dos camiones y dos automóviles involucrados, un fallecido y un menor en estado crítico

- Advertisement -

Este sábado 20 de septiembre, alrededor de las 17:00 horas, se produjo un trágico accidente en la Ruta Nacional 5, a la altura del km 241, que dejó como saldo una persona fallecida y tres heridos, entre ellos una menor de tres años en estado crítico. El accidente involucró a un camión IVECO, un automóvil Renault 12 y un Chevrolet Corsa.

Los hechos se desataron cuando dos camiones, aparentemente de la misma empresa, se encontraban realizando maniobras en la banquina debido a que uno de ellos había quedado atascado. Personal de la Estación Peaje cortó una de las manos de la ruta para permitir el paso de los vehículos. En ese momento, un Renault 12, que circulaba en dirección Bragado-Nueve de Julio, al ver un camión de frente en marcha, intentó esquivarlo desviándose hacia la banquina. Sin embargo, un Chevrolet Corsa conducido por un vecino de Picco Truncado, que seguía al Renault 12, no logró evitar el choque y terminó estrellándose de frente contra un camión IVECO que circulaba en sentido contrario.

El conductor del Chevrolet Corsa, Ramón Francisco Olmos (64), de esa ciudad de Santa Cruz, perdió la vida en el lugar, mientras que dos mujeres adultas y una niña de tres años, que viajaban con él, fueron trasladadas al Hospital Julio de Vedia. La niña, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada a un hospital de Junín, mientras que las otras dos ocupantes, aunque estables, se encuentran en estado grave. Se trata de Valentia Zabrano Olmos de 3 años, con fractura de humero y muñeca y otras lesiones graves; Emilse Olmos de 34 años, hija del hombre fallecido, con politraumatismos varios; y Ramona Barquín de 60 años, esposa del conductor sin vida, con heridas cortantes y pérdida de conocimiento.

El personal de Bomberos, Policía Comunal, Policía Vial y los equipos de emergencias trabajaron arduamente en el lugar para regular el tránsito y asistir a las víctimas. La Ruta 5 fue cortada mientras se realizaban los peritajes correspondientes, a cargo de la Policía Científica.

La UFI 3 de Mercedes ha iniciado una investigación para determinar las causas del siniestro, con especial énfasis en las maniobras realizadas por los camiones y la señalización de la zona. Aunque las condiciones climáticas adversas, con lluvias intensas, podrían haber influido en la pérdida de control de los vehículos, también se investiga si hubo negligencia en el manejo de la señalización por parte del personal de la Estación Peaje de Nueve de Julio. Se está analizando si la falta de una adecuada señalización contribuyó a la confusión, permitiendo que los vehículos circularan por un solo carril sin la debida precaución.

Carátula: Homicidio culposo y lesiones culposas.

El hecho resalta la importancia de una adecuada planificación y señalización en rutas de alto tránsito, especialmente en condiciones climáticas desfavorables, para evitar situaciones como la que terminó con una víctima fatal y varios heridos. La investigación continúa en curso.