viernes, septiembre 19, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
viernes, septiembre 19, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
General

Servicios públicos afectados por alerta meteorológica: No sacar la bolsita de basura

La Municipalidad de Nueve de Julio informó que, debido al alerta amarilla que regirá este viernes 19 de septiembre, habrá modificaciones en la recolección de residuos

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio comunicó que, a raíz de las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 19 de septiembre, jornada en la que rige alerta amarilla, se implementarán cambios en la prestación de servicios públicos de recolección de residuos.

De acuerdo al cronograma informado:

  • No habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en toda la ciudad.

  • Se mantendrá normal la recolección de residuos reciclables en Zona 5.

  • No se realizará la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 5.

Las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar esta disposición y evitar la acumulación de residuos en la vía pública en una jornada donde las condiciones climáticas pueden generar inconvenientes adicionales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5984

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR