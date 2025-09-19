Servicios públicos afectados por alerta meteorológica: No sacar la bolsita de basura

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio comunicó que, a raíz de las condiciones meteorológicas previstas para este viernes 19 de septiembre, jornada en la que rige alerta amarilla, se implementarán cambios en la prestación de servicios públicos de recolección de residuos.

De acuerdo al cronograma informado:

No habrá recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) en toda la ciudad.

Se mantendrá normal la recolección de residuos reciclables en Zona 5 .

No se realizará la recolección de residuos de carpido, poda y escombros en Zona 5.

Las autoridades solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar esta disposición y evitar la acumulación de residuos en la vía pública en una jornada donde las condiciones climáticas pueden generar inconvenientes adicionales.