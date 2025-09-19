viernes, septiembre 19, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
viernes, septiembre 19, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
General

Senasa moderniza la habilitación de transportes de animales vivos y productos de origen animal

La Resolución 723/2025 incorpora los vehículos “Bitren” y multiespecie, autoriza nuevos materiales y crea un programa de certificación para fabricantes, con el objetivo de reforzar la sanidad, inocuidad y competitividad del sector agroproductivo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó las condiciones y procedimientos de habilitación de los transportes de animales vivos y productos de origen animal, con el fin de mejorar las exigencias técnicas y sanitarias que deben cumplir en todo el país y fortalecer un eslabón clave de la cadena agroproductiva.

La nueva medida, establecida en la Resolución Senasa N.° 723/2025 y publicada este viernes en el Boletín Oficial, incorpora novedades como la habilitación de los vehículos “Bitren” —articulados y con mayor capacidad de traslado—, la posibilidad de autorizar unidades con infraestructuras no contempladas previamente en la normativa, siempre que resulten funcionales para cada especie, y la habilitación de transportes “multiespecie” con uso de malla cuadriculada para porcinos.

Asimismo, se suman al listado de vehículos que no requieren habilitación sanitaria aquellos destinados al traslado de abejas, productos y subproductos apícolas, aves ornamentales y de exposiciones, así como peces ornamentales.

El nuevo esquema también prevé una habilitación provisoria de 90 días para los transportes que no cumplan los requisitos iniciales, plazo durante el cual los responsables deberán adecuar las unidades para obtener la tarjeta definitiva.

Otra innovación de la resolución es la creación del Programa de Certificación Sanitaria Oficial de Fabricación de Vehículos, destinado a fabricantes que busquen homologar sus modelos de transporte bajo estándares técnicos y sanitarios oficiales antes de su comercialización. Esta certificación tendrá validez por 5 años para cada diseño de vehículo 0 km.

Con estas medidas, el Senasa unifica, moderniza y simplifica los requisitos contemplados en resoluciones previas, alineando la normativa argentina con estándares internacionales de transporte, garantizando un mayor control sanitario, la inocuidad de los productos y una mejora en la competitividad del sector productivo.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5984

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR