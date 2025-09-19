Se realizará una competencia a beneficio de AFAPDI

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Deportes, junto al Club Ciclistas Unidos, invita a participar de una nueva edición de las Carreras Urbanas, que se desarrollará el próximo domingo 28 de septiembre, a las 10:30 horas, en las instalaciones del Velódromo Municipal.

El evento contará con dos modalidades:

7K competitiva

3K participativa

La actividad será a beneficio de AFAPDI (Asociación Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad) y se entregarán medallas a los primeros cinco clasificados de cada categoría.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta deportiva y solidaria, que combina la actividad física con el compromiso social.

Link de inscripción: https://forms.gle/q1ubUpcm3JTeEbTR8