Proponen crear el Servicio Social Obligatorio para estudiantes de secundaria

El senador bonaerense Marcelo Daletto presentó un proyecto de ley que busca implementar actividades comunitarias como requisito para aprobar los últimos dos años del ciclo secundario. La iniciativa apunta a fomentar valores de solidaridad, respeto y responsabilidad en los jóvenes

El senador provincial Marcelo Daletto presentó un proyecto de ley para crear el “Servicio Social Obligatorio” en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, destinado a estudiantes de escuelas secundarias como condición para la aprobación del ciclo lectivo. El objetivo, según explicó, es “favorecer valores como la solidaridad, el respeto y la responsabilidad”.

“El sector educativo debe reconsiderar su plan de estudios, reconociendo que las habilidades académicas por sí solas no son suficientes. Por eso buscamos impulsar los valores de ciudadanía, reciprocidad y compromiso social, con tareas que los jóvenes deberán cumplir obligatoriamente los últimos dos años del colegio secundario como condición para la aprobación del mismo”, señaló Daletto.

La propuesta incluye la participación de los estudiantes en actividades sociales tales como apoyo en comedores comunitarios y escuelas, asistencia a adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad, campañas de cuidado del medio ambiente, salud y bienestar, iniciativas culturales y deportivas, así como la mejora de espacios públicos.

En cuanto a la aplicación, Daletto precisó que la Provincia y los Municipios celebrarán convenios de colaboración, siendo estos últimos los principales articuladores y coordinadores con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

Cada escuela, en conjunto con el Municipio, deberá elaborar un Plan de Servicio Social Obligatorio anual, validado por el gobierno local y aprobado por la Dirección General de Cultura y Educación. Dicho plan detallará actividades, objetivos, responsables, cronograma y el modelo de cumplimiento de horas a aplicar.

