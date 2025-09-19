La UCR propone un Plan Integral para reducir los siniestros viales

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El bloque de concejales de la UCR de Nueve de Julio presentó un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la elaboración y puesta en marcha de un Plan Integral de Control y Prevención de Siniestros Viales.

La propuesta surge frente a la creciente preocupación de la comunidad por la reiterada cantidad de accidentes de tránsito en la ciudad y en las localidades del distrito. “Cada accidente de tránsito afecta la vida de nuestros vecinos y moviliza un enorme esfuerzo humano y económico de Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, personal de salud y del Hospital local. No podemos permanecer ajenos al dolor de las familias afectadas ni al desgaste de quienes sostienen el sistema de emergencias en nuestra comunidad”, señala el texto.

El plan contempla medidas como controles de tránsito reforzados, presencia de inspectores en puntos críticos, controles de alcoholemia y velocidad, señalización adecuada y campañas de concientización ciudadana. También prevé una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad, bomberos y el sistema de salud.

“Estamos convencidos de que la seguridad vial debe ser una política pública prioritaria. Cuidar la vida de los nuevejulienses es una responsabilidad colectiva, y necesitamos un Estado municipal activo y presente”, remarcaron los concejales autores del proyecto.

El compromiso busca no solo prevenir nuevos siniestros, sino también reconocer y optimizar la tarea diaria de quienes se ponen al servicio de la comunidad en cada emergencia, muchas veces arriesgando su propia vida.