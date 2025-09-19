sábado, septiembre 20, 2025
La cooperativa destaca el esfuerzo de sus equipos para garantizar los servicios esenciales a cada asociado

La CEyS Mariano Moreno reafirma su compromiso con la comunidad y la región

0
La Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno de 9 de Julio expresó su compromiso con los vecinos y la región, subrayando que continúa trabajando con dedicación para asegurar la prestación de los servicios esenciales.

“Con esfuerzo y dedicación, nuestros equipos siguen trabajando, asegurando que, aún en los momentos más difíciles, la energía siga llegando a los hogares nuevejulienses”, señalaron desde la institución.

Desde la entidad cooperativa remarcaron que su misión va más allá de brindar energía, ya que implica “estar presentes siempre, ayudando a la comunidad”. En este sentido, recordaron que la esencia del movimiento cooperativo se basa en la solidaridad, el acompañamiento y la presencia constante frente a cada desafío.

“En cada desafío: ahí estamos”, afirmaron, destacando la tarea diaria de los trabajadores de la CEyS para sostener y mejorar los servicios de la cooperativa.

