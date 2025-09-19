La CGT Regional Nujeve de Julio llama a rechazar “el plan de crueldad de Milei” desde las urnas, las plazas y el Congreso

- Advertisement -

La CGT Regional 9 de Julio difundió un comunicado en el que saluda la masiva participación de distintos sectores en la movilización realizada el pasado miércoles 17 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires, señalando que se trató de “otra demostración de fuerza para que Milei entienda que no puede hacer lo que quiere mientras un pueblo responsable sale a las calles en defensa de sus derechos”.

En el documento, rubricado por Esteban Vargas, Rubén Silva y Juan Ignacio de Sogos, se agradece a quienes se sumaron a la manifestación y se resalta que la Cámara de Diputados rechazó los vetos presidenciales a la emergencia pediátrica del Garrahan y a la ley de financiamiento universitario, mientras que el jueves 18 se insistió con otros rechazos y se trataron proyectos “orientados a salvaguardar la integridad del pueblo argentino”.

“Una victoria colectiva que demuestra que la organización y la lucha dan resultados si unimos nuestros reclamos contra el enemigo común”, señala el texto, al tiempo que enfatiza que “la universidad pública y la salud infantil no se negocian, se defienden”.

La conducción local de la CGT aseguró que continuará en las calles “con memoria, unidad y esperanza”, y llamó a defender a los trabajadores y jubilados frente a políticas que afectan el poder adquisitivo, fomentan el cierre de pymes y golpean a los sectores más vulnerables.

“Marchamos en defensa propia”, concluye el comunicado difundido este 18 de septiembre en Nueve de Julio.