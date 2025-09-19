Gran trabajo de los equipos de rescate: Mujer de 80 años fue sacada de un campo en Santos Unzué

- Advertisement -

Este viernes por la tarde, una fuerte alarma se disparó en la zona rural de Santos Unzué cuando se reportó un accidente doméstico que involucraba a una mujer de 80 años. La víctima, tras caer en su casa, sufrió una fractura en la cadera, situación que requirió un complejo operativo de rescate. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente ante la situación, desplegándose durante varias horas para garantizar su seguridad.

El operativo comenzó alrededor de las 18:20 y se prolongó hasta las 22:00. Fue entonces cuando, tras un intenso trabajo en conjunto, la mujer pudo ser rescatada y trasladada en condiciones estables hacia un punto de evacuación, donde una ambulancia la esperaba para completar su traslado al Hospital Julio de Vedia, en 9 de Julio.

A pesar de las dificultades inherentes al terreno y la complejidad del rescate, los equipos involucrados, que incluyeron a bomberos de Dudignac y Nueve de Julio, así como personal de salud del Hospital de Dudignac y Defensa Civil, lograron realizar un trabajo eficiente y coordinado. Afortunadamente, la mujer fue hallada consciente, lo que facilitó su atención inmediata y evitó complicaciones mayores.

Este tipo de rescates no solo resalta la preparación y el compromiso de los servicios de emergencia locales, sino que también pone en evidencia la importancia de la respuesta rápida en situaciones críticas. El trabajo coordinado entre los bomberos, los servicios médicos y Defensa Civil fue esencial para el éxito de la operación.

Afortunadamente, la mujer, cuyo estado de salud es estable, recibió la atención necesaria en el hospital y se espera que se recupere pronto. Este rescate subraya la relevancia de los protocolos de seguridad en zonas rurales y el papel fundamental que juegan los equipos de emergencia para salvar vidas en circunstancias difíciles.