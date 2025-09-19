El proyecto “Museo a las Escuelas” continúa acercando la historia a los estudiantes nuevejulienses

- Advertisement -

La Dirección de Museo y Archivo Histórico de la Municipalidad de Nueve de Julio desarrolla un nuevo ciclo del programa educativo que recorre instituciones escolares del distrito, con el propósito de transmitir la riqueza cultural, la memoria local y los valores históricos a niños, jóvenes y futuros profesionales.

Entre el 9 y el 19 de septiembre, distintas instituciones educativas participaron de las actividades:

EEP N° 3 “Juan Bautista Alberdi” – 4° grado: actividad “Nuestra Historia Habla”, con la presentación de personajes locales como “Juancito de La Trocha”.

EEP N° 10 y JIRIMM N° 18 (Dennehy) – con la temática “Nuestra Historia Habla: Segunda Conscripción Militar”.

ES N° 8 “Gral. José de San Martín” – 5° año: propuesta “Radio, Historia y Literatura”, con eje en la narrativa histórica.

ISETA – 2° Año Tecnicatura en Salud y Escuela de Enfermería (Región Sanitaria II): charla sobre la “Historia de la Medicina en 9 de Julio”.

Con estas actividades, el Museo reafirma su compromiso de llevar el conocimiento histórico fuera de sus paredes y generar espacios de encuentro con los estudiantes, promoviendo la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad.