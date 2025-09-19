El distrito de Rivadavia se destacó en el Congreso CREA con un proyecto de innovación agropecuaria

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Rivadavia fue uno de los principales protagonistas de las jornadas del Congreso CREA en Tecnópolis, donde presentó su innovador proyecto de articulación entre lo público y lo privado, orientado a fortalecer la producción agropecuaria regional. Durante el evento, se firmó un convenio clave entre el CEFER y CREA para impulsar nuevas investigaciones que contribuyan a la transformación del sector.

El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, destacó: “Rivadavia se posiciona como un distrito que mira al futuro, uniendo esfuerzos para construir nuevas alternativas en la producción agropecuaria, integrando conocimiento, innovación y desarrollo”.

En el encuentro también se presentó el caso del Centro de Investigación América Agroinnova, liderado por el ingeniero Gustavo Duarte, que ha sido pionero en el desarrollo de soluciones para el agro. Acompañaron el evento figuras clave del ámbito agropecuario, como Fernando de Nevares, presidente de CREA, y Diego Rotili, director de América Agroinnova.