Se reprogramó el Paseo de Compras a cielo abierto

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio informa que el Paseo de Compras a Cielo Abierto, inicialmente previsto para este sábado, se reprograma para el viernes feriado del 10 de octubre.

Esta decisión se tomó para evitar coincidencias con la Exposición Rural y el cierre de mes, garantizando así una mayor concurrencia.

Próximamente se brindarán detalles sobre la inscripción y firma de documentación para los comercios participantes.

En esta nueva edición, solo podrán presentarse productos en promoción. Los comercios de las calles Mendoza, San Martín, Cavallari e Yrigoyen exhibirán sus productos en la vía pública, mientras que los establecimientos ubicados en otros sectores de la ciudad deberán inscribirse y solicitar un lugar para su stand en la Subsecretaría de Producción, ubicada en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 13 hs.

También pueden comunicarse al teléfono 610083/84 o completar la inscripción a través del link: http://bit.ly/4mYL2bi

En las ediciones anteriores, más de 120 comercios de distintos rubros, junto a emprendedores, ofertas gastronómicas, juegos y actividades artísticas, participaron del evento, generando excelentes niveles de ventas y ofreciendo un paseo atractivo para toda la familia. Esta nueva edición promete ser una oportunidad única para ofrecer promociones, generar ventas y conquistar nuevos mercados.