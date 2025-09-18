jueves, septiembre 18, 2025
General

Recuperan el camino real que une Las Toscas y Carlos Salas

La Municipalidad de Lincoln realizó un operativo con maquinaria vial y piedra para rehabilitar el tránsito en la Ruta Provincial N° 70

La Municipalidad de Lincoln informó que, a través de la Subsecretaría de Vialidad Municipal, se ejecuta un importante operativo de recuperación del camino real que conecta las localidades de Las Toscas y Carlos Salas.

Las tareas se concentraron en el acopio, colocación y compactación de piedra en distintos tramos que unen Martínez Hoz, Las Toscas y Carlos Salas. La intervención se volvió necesaria tras las intensas lluvias de agosto, que provocaron anegamientos y cortes en la calzada debido al escurrimiento del agua de los campos hacia los caminos.

Con la autorización de Vialidad Provincial, se llevaron a cabo trabajos de alteo, desagote de pantanos y estabilización con piedra, acciones que permitieron restituir la transitabilidad sobre este sector de la Ruta Provincial N° 70.

Para este operativo, la Secretaría de Servicios Públicos destinó 150 toneladas de piedra, que se colocaron en los sectores más bajos. La coordinación estuvo a cargo de la Subsecretaría de Vialidad Municipal junto a las delegaciones locales, lo que permitió avanzar en la rehabilitación integral del camino.

