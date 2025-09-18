La Legislatura bonaerense limita el uso de celulares en escuelas primarias

- Advertisement -

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionó este jueves una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en las escuelas primarias, salvo cuando se utilicen con fines pedagógicos.

La iniciativa, impulsada por los senadores Emanuel González Santalla y Lorena Mandagarán, también prevé una campaña de difusión destinada a concientizar a la comunidad sobre los efectos nocivos de la exposición prolongada a las pantallas en la infancia.

“Con esta norma buscamos mejorar la calidad educativa, favorecer la concentración en el aula y cuidar a nuestras infancias frente a la exposición temprana a las pantallas”, destacó González Santalla, quien subrayó: “Con esta ley buscamos cambiar la vida de nuestros hijos”.

Los fundamentos del proyecto se apoyan en datos que muestran que el 54 % de los estudiantes reconoce distraerse por el uso de dispositivos en clase. Además, especialistas advierten que la exposición temprana a las pantallas puede afectar la atención, el lenguaje y el desarrollo emocional.

“No se trata de rechazar la tecnología, sino de darle un uso adecuado en el marco de la educación”, aclaró González Santalla.