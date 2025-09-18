jueves, septiembre 18, 2025
General

CEySTEL anuncia un corte programado de internet por trabajos de ampliación de red

Será este viernes 19 de septiembre en la zona de Cardenal Pironio y Granada se interrumpirá entre las 07:30 y las 10:30 horas, debido a tareas técnicas de mejora

El servicio de telefonía e internet de la CEyS Mariano Moreno informó que este viernes 19 de septiembre se interrumpirá la conexión en una zona específica de 9 de Julio, entre las 07:30 y las 10:30 horas, debido a tareas técnicas de mejora.

La interrupción afectará a los usuarios ubicados entre avenida Cardenal Pironio y calle Granada, en el Barrio Fonavi II. Desde la cooperativa aclararon que, en caso de condiciones climáticas desfavorables, los trabajos serán reprogramados y se comunicará la nueva fecha.

