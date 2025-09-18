Axel Kicillof participó del 8° Congreso Internacional de Coninagro.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó este jueves del 8° Congreso Internacional de Coninagro en la Bolsa de Cereales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criticó la política de Javier milei y ratificó su compromiso con los pequeños productores y el interior bonaerense.
El interior de Buenos Aires tiene cerca de 4 millones de habitantes, y es igual de importante que el Conurbano para nosotros, sostuvo Kicillof con un claro guiño al sector agropecuario provincial. Y destacó que el peronismo ganó en Pergamino, Rauch, Junín y otros distritos rurales.