Unión por la Patria pide la libreración de fondos para las obras en la Cuenca del Río Salado

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria ingresó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para instar al Gobierno nacional a reanudar la transferencia de los fondos comprometidos con la provincia de Buenos Aires en el marco del Plan de Saneamiento de la Cuenca del Río Salado.

El programa de obras, considerado uno de los más ambiciosos de la región, se extiende a lo largo de 700 kilómetros y busca mitigar los efectos de los excesos pluviales, además de mejorar la capacidad de escurrimiento y retención de 17 millones de hectáreas, lo que representa más del 60% del territorio bonaerense.

Según se detalló, el tramo 5 del plan —que contempla 71 kilómetros de excavación— debería haberse iniciado, pero permanece paralizado debido a que la Nación no transfiere los recursos recaudados por el impuesto a los combustibles destinado al Fondo Hídrico, ni los montos correspondientes al crédito otorgado por el Banco de Inversión Europeo.

Desde la llegada al gobierno de Javier Milei, la administración nacional continuó percibiendo el tributo, aunque no destinó los fondos a la provincia, lo que mantiene detenida una obra estratégica para la producción, la infraestructura y la vida de millones de bonaerenses.