Transportistas en pie de lucha: denuncian a cooperativa por tarifas “de hambre”

Luego de más de 40 días de protesta por parte de transportistas de la localidad de Agustín Roca, partido de Junín, frente a la sede de la Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda., el conflicto por las bajas tarifas impuestas por la entidad comenzó a canalizarse en el ámbito institucional.

El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina (SIUNFLETRA) asumió la representación formal de los trabajadores afectados y logró una audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en Junín. A partir de este encuentro, se abre un período de negociación para intentar destrabar un conflicto que ya afecta a más de 70 familias del noroeste bonaerense.

Los transportistas denuncian que la Cooperativa está abonando tarifas por debajo de lo establecido por las Cámaras Empresariales del sector, llegando incluso a pagar, en septiembre, valores correspondientes a enero de este año con una rebaja del 18%, en un contexto de suba constante de los combustibles y costos operativos.

“Estamos en una situación insostenible. No solo no respetan las tarifas oficiales, sino que además nos reemplazan por camiones de otros distritos que no tributan en nuestra región y se llevan nuestra producción”, señalaron desde el grupo de manifestantes. Según denuncian, esta práctica afecta la economía local y pone en riesgo la subsistencia de los transportistas de la zona.

La Cooperativa, con plantas de acopio en Chacabuco, Bragado, Rojas y Junín, además de feedlots y estaciones de servicio, ha mantenido hasta ahora una postura inflexible frente al reclamo, lo que generó un fuerte malestar entre los trabajadores.

Desde SIUNFLETRA, conducido por Mario Pereyra (Secretario General) y Fernando Curbelo (Secretario Adjunto), expresaron su preocupación por el impacto social del conflicto. “No se trata solo de una pelea por tarifas, sino de defender el arraigo local y las fuentes de trabajo. Este modelo de producción no puede sostenerse a costa de la precarización de los trabajadores del transporte”, remarcaron.

Ahora, con la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, se abre una instancia de diálogo clave para evitar que el conflicto escale y logre encaminarse hacia una solución que contemple las necesidades de todos los sectores involucrados.