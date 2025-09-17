Promueven actividades recreativas para adultos mayores

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Adultos Mayores, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, continúa desarrollando propuestas inclusivas y motivacionales destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del distrito.

En este marco, se lleva adelante el programa “ConMotivos”, una actividad gratuita dirigida a personas mayores de 50 años, con encuentros que se realizan todos los lunes y viernes a las 10:00 hs., en las instalaciones de Desarrollo Comunitario y Asociación de Árbitros.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la salud emocional y física, promover la confianza, la expresión personal y fomentar la independencia de los participantes, a través de actividades recreativas, de expresión y motivacionales.

Desde el municipio se invita a todos los vecinos mayores de 50 años a sumarse a este espacio de encuentro, reflexión y bienestar.

Para más información, dirigirse a la Dirección de Adultos Mayores o consultar en las redes oficiales de la Municipalidad de Nueve de Julio.