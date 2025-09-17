miércoles, septiembre 17, 2025
20.2 C
Nueve de Julio
miércoles, septiembre 17, 2025
20.2 C
Nueve de Julio
General

Promueven actividades recreativas para adultos mayores

Se lleva adelante el programa "ConMotivos", una actividad gratuita dirigida a personas mayores de 50 años

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la dirección de Adultos Mayores, dependiente de la secretaría de Desarrollo Comunitario, continúa desarrollando propuestas inclusivas y motivacionales destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores del distrito.

En este marco, se lleva adelante el programa “ConMotivos”, una actividad gratuita dirigida a personas mayores de 50 años, con encuentros que se realizan todos los lunes y viernes a las 10:00 hs., en las instalaciones de Desarrollo Comunitario y Asociación de Árbitros.

El objetivo de esta iniciativa es fortalecer la salud emocional y física, promover la confianza, la expresión personal y fomentar la independencia de los participantes, a través de actividades recreativas, de expresión y motivacionales.

Desde el municipio se invita a todos los vecinos mayores de 50 años a sumarse a este espacio de encuentro, reflexión y bienestar.

Para más información, dirigirse a la Dirección de Adultos Mayores o consultar en las redes oficiales de la Municipalidad de Nueve de Julio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 5982

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR