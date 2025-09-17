miércoles, septiembre 17, 2025
20.2 C
Nueve de Julio
General

Pagar tasas municipales ahora es más fácil

Se pueden abonar con tarjeta de débito, desde el home banking, con código QR o con Cuenta DNI.

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que ya se encuentra habilitado un nuevo sistema online para el pago de tasas municipales, más ágil, accesible y seguro.
A través del sitio oficial 9dejulio.gov.ar, los contribuyentes podrán abonar sus tasas en pocos pasos y desde cualquier dispositivo con conexión a internet gracias al convenio con la empresa “NetPagos”.

¿CÓMO HACERLO?
– Ingresá a 9dejulio.gov.ar.
– Hacé clic en la opción “Pagar tus tasas municipales”.
– Seleccioná la tasa que quieras abonar e ingresá tu número de contribuyente.
– Elegí la forma de pago y completá tus datos.
– Con esta iniciativa, el municipio busca simplificar los trámites cotidianos, promoviendo herramientas digitales que faciliten la gestión y mejoren la experiencia de los usuarios.
– El nuevo sistema de pago es simple, rápido y seguro, pensado para brindar mayor comodidad a toda la comunidad.
Las tasas se pueden abonar con tarjeta de débito, desde el home banking, con código QR o con Cuenta DNI.

